Земельная реформа

Предполагается, что земельная реформа, которой будут способствовать выше упомянутые законопроекты, создаст огромные возможности для процветания Украины.

Обратите внимание Рада одобрила законопроект о рынке земли и разблокировала свою работу

Мы ожидаем, что Украина завершит шаги для эффективного внедрения земельной реформы с 1 июля, когда откроется рынок земли. Это предполагает мониторинг прав собственности и транзакций, открытость данных о пользователях и собственников земли, доступ к кредитам для мелких фермеров,

– говорится в посте послов G7.

Что известно о законах №2194 и №2195

Напомним, что председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, отмечал ранее, что принятие законопроектов №2194 и №2195 фактически является завершение земельной реформы в Украине.

Законопроект №2194 – предусматривает внесение изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, которым предусматривается передача земель в собственность общин.

– Законопроект №2195 – в несения изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.