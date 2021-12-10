Зеленскому на подпись передали закон о бюджете на 2022 год

Владимиру Зеленскому передали на подпись закон о государственном бюджете на 2022 год. Перед этим его подписал спикер парламента Руслан Стефанчук.

Соответствующая информация появилась на сайте Верховной Рады Украины. Об этом стало известно 10 декабря.

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Зеленскому поступил на подпись закон о бюджете-2022

Закон о государственном бюджете Украины на 2022 год 10 декабря подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. После этого документ направили на подпись Владимиру Зеленскому.

Кстати, окончательно Верховная Рада проголосовала за бюджет на 2022 год 2 декабря. Смету в целом поддержали 268 нардепов.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что Кабмин ко второму чтению увеличил доходы и расходы госбюджета, однако приоритеты остались те же – рост зарплат медиков, обеспечение жильем участников АТО, увеличение стипендий, цифровизация.

Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала

Главные цифры Госбюджета-2022:

прогноз номинального ВВП – 5 триллионов 368,7 миллиарда гривен, его реальный рост – на уровне – 3,8%;

индекс потребительских цен – 106,2%;

доходы – в сумме 1 триллион 332,4 миллиарда гривен;

расходы – в сумме 1 триллион 497 миллиардов гривен;

возврат кредитов – в сумме 10,28 миллиарда гривен (больше фактических за 2020 год на 8%);

предоставление кредитов – в сумме 23,74 миллиарда гривен (больше фактических за 2020 год на 57,9%);

предельный объем дефицита – 188,798 миллиарда.

Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала

Коротко о бюджете-2022

Денис Шмыгаль сообщил, что проект бюджета на 2022 год предусматривает рост заработных плат медицинских работников, увеличение стипендий для студентов учебных заведений, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, средний курс гривны к доллару – 28,6 гривны за доллар. А в конце года курс составит 28,7.

Кстати, на медицину в 2022 году должны выделить 197,2 миллиарда гривен, на образование – 185,6 миллиарда гривен, на социальную защиту – 320 миллиардов гривен. Подробнее читайте по ссылке.

Интервью с министром финансов Марченко – смотрите видео