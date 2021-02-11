Национальный банк Украины является абсолютно независимой институцией. Поэтому, упоминание необходимости сохранить независимость НБУ в резолюции Европарламента коррелирует с политикой украинского президента Владимира Зеленского.

Такое мнение озвучил советник главы украинского государства Олег Устенко.

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По мнению Устенко, это правильный и логичный месседж, который полностью коррелирует с позицией Зеленского и украинским законодательством. Он напомнил, что президент Украины акцентировал внимание на необходимости сохранения независимости центробанка в июле 2020 года во время представления его главы Кирилла Шевченко коллективу НБУ.

Национальный банк – абсолютно независимая институция. Никто и никогда не смеет оспаривать независимость монетарных властей страны. А "истерика", которую устроили некоторые политики в Украине после отставки бывшего главы НБУ, была ни чем иным, как обычной политической игрой,

– подчеркнул Устенко.

Он добавил, что чем меньше политики вмешиваются в деятельность Национального банка, тем лучше будет и для страны, и для людей, интересы которых эти политики должны отстаивать.

"Вот почему монетарный Совет Нацбанка не должен испытывать никакого давления во время принятия своих решений. Вот почему они не пошли на снижение учетной ставки с рекордно низких 6% годовых, за которое так ратовали многие любители быстрого стимулирования экономического роста", – пояснил он.

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О чем говорится в резолюции Европарламента

В резолюции ЕС глубоко обеспокоен высокой степенью систематического политического давления и актами запугивания, совершенными в отношении главы Национального банка Украины, что привело к отставке Якова Смолия с должности главы НБУ в июле 2020 года.

Европарламент также призвал украинские власти воздержаться от политического давления на независимые экономические институты и правоохранительные органы.