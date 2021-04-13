У Зеленского рассказали, зачем нужна налоговая амнистия
Введении налоговой амнистии в Украине преследовало несколько основных целей. По словам советника президента Олега Устенко, речь о возвращении доверия и притоке денег в экономику.
Источник:"РБК-Украина"
Об этом Устенко сообщил в интервью. Он отметил, что собственно возврат денег из-за границы не было ключевым приоритетом.
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Основная цель – не экономического характера
Основной мотиватор скорее не экономического характера. Это то, о чем говорил президент: мы начинаем жизнь с чистого листа, задекларировали, у кого что есть, и дальше двигаемся. Здесь больше речь идет о возвращении доверия,
– сказал Устенко.
Необходимо также завести деньги в экономику, так как "когда они спрятаны, то могут работать, а могут и не работать". Чаще случается последнее, поскольку население получало деньги в конвертах, как результат, налоги не платили.
Международный контроль процессов растет
Растет и международный контроль над процессами в Украине.
Украина присоединилась к большому количеству международного регулирования, которое касается именно этой сферы. Обмен информацией уже активизировался и будет еще больше,
– рассказал Устенко.
Что известно о налоговой амнистии
Парламент 30 марта проголосовал в первом чтении за законопроект, который предусматривает для граждан налоговую амнистию. Речь о предоставлении так называемой "нулевой декларации". Добровольное одноразовое декларирование активов должны провести с 1 июля 2021 по 1 июля 2022 года.
Сбор с этого декларирования будут определять по следующим ставкам:
- 5% по валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;
- 9% по валютных ценностей, размещенных за рубежом
- 2,5% по стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.
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