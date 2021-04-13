Введении налоговой амнистии в Украине преследовало несколько основных целей. По словам советника президента Олега Устенко, речь о возвращении доверия и притоке денег в экономику.

Об этом Устенко сообщил в интервью. Он отметил, что собственно возврат денег из-за границы не было ключевым приоритетом.

К теме Налоговая амнистия: как теперь государство будет контролировать доходы украинцев

Основная цель – не экономического характера

Основной мотиватор скорее не экономического характера. Это то, о чем говорил президент: мы начинаем жизнь с чистого листа, задекларировали, у кого что есть, и дальше двигаемся. Здесь больше речь идет о возвращении доверия,

– сказал Устенко.

Необходимо также завести деньги в экономику, так как "когда они спрятаны, то могут работать, а могут и не работать". Чаще случается последнее, поскольку население получало деньги в конвертах, как результат, налоги не платили.

Международный контроль процессов растет

Растет и международный контроль над процессами в Украине.

Украина присоединилась к большому количеству международного регулирования, которое касается именно этой сферы. Обмен информацией уже активизировался и будет еще больше,

– рассказал Устенко.

Интересно! Устенко отметил, нельзя говорить о конкретных суммах, которые поступят в госбюджет. Рассчитывать это заранее очень сложно.

Что известно о налоговой амнистии

Парламент 30 марта проголосовал в первом чтении за законопроект, который предусматривает для граждан налоговую амнистию. Речь о предоставлении так называемой "нулевой декларации". Добровольное одноразовое декларирование активов должны провести с 1 июля 2021 по 1 июля 2022 года.

Сбор с этого декларирования будут определять по следующим ставкам: