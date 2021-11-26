Отвечая на вопрос относительно того, останется ли глава НБУ на своей должности, Зеленский отметил: "по состоянию на сегодняшний день, я считаю, это правильно".

Примечательно, что президент затруднился ответить, останется ли Кирилл Шевченко еще как минимум на месяц. "Я не могу сказать, честно", – добавил Зеленский.

Кризисная ситуация в Нацбанке

Зеленский также отметил, что в НБУ была внутренний кризис летом 2021 года. "Ситуация в НБУ осенью, летом была кризисной с точки зрения кадровой ситуации. Я успокоил эту ситуацию на сколько смог", – поделился Зеленский.

Напомним , что 30 июня 2021 года в НБУ в полном составе подал заявления на увольнение Департамент лицензирования. Впоследствии, к ним присоединились глава департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук и руководитель департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.

Президент напомнил, что он не имеет права вмешиваться в операционную работу НБУ, нарушать его независимость.

Когда ко мне обращаются люди с проблемой, я должен ответить или хотя бы погасить временно пожар. То, что я сделал – я погасил временно проблему, вот и все. Мне нужен был только результат, это очень важная командная работа. Мы должны показать стабилизацию, чтобы не уходил инвестор с рынка, подписать с МВФ,

– рассказал президент.

Слухи об увольнении главы НБУ Шевченко: коротко

Британское издание Financial Times, ссылаясь на два приближенных источника к президенту 20 июля выдвинуло предположение, что главе НБУ может угрожать отставка.

Издание "Экономическая правда" 26 июля со ссылкой на собственные источники написало, что в ОП рассматривают возможность увольнения Шевченко.

Среди основных причин отставки называли провал переговоров с МВФ, желание главы ОП Андрея Ермака сменить главу "Ощадбанка", лицензирование банков (согласовании продажи украинской "дочки" российского "Сбербанка").

Устенко 26 июля в комментарии 24 каналу ответил, что слухи о возможной отставке Шевченко не соответствуют действительности, а критика главы НБУ – не обоснована.

19 октября издание Bloomberg, ссылаясь на три источника, написало, что Зеленский все-таки хочет предложить Раде уволить Шевченко, однако сначала найти ему замену.