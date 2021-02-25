Президент Владимир Зеленский 25 февраля зарегистрировал в Верховной Раде четыре законопроекта. Они касаются налоговой амнистии.

Президент хочет внести изменения в налоговый, бюджетный, валютный, уголовный и другие кодексы.

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Какие законопроекты зарегистрировал Зеленский

►Законопроєкт № 5153 – внесение изменений в налоговый кодекс путем стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан через введение добровольного декларирования лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

►Законопроєкт № 5154 – внесение изменения в статью 29 бюджетного кодекса в связи с внесением изменений в налоговый кодекс.

►Законопроєкт № 5155 о внесении изменения в статью 16 закона "О валюте и валютных операциях".

►Законопроєкт № 5156 о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях, уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс.