Зеленский зарегистрировал пакет законопроектов о налоговой амнистии
Президент Владимир Зеленский 25 февраля зарегистрировал в Верховной Раде четыре законопроекта. Они касаются налоговой амнистии.
Источник:Верховная Рада
Президент хочет внести изменения в налоговый, бюджетный, валютный, уголовный и другие кодексы.
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Какие законопроекты зарегистрировал Зеленский
►Законопроєкт № 5153 – внесение изменений в налоговый кодекс путем стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан через введение добровольного декларирования лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.
►Законопроєкт № 5154 – внесение изменения в статью 29 бюджетного кодекса в связи с внесением изменений в налоговый кодекс.
►Законопроєкт № 5155 о внесении изменения в статью 16 закона "О валюте и валютных операциях".
►Законопроєкт № 5156 о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях, уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс.
Что такое налоговая амнистия
Это возможность людям уплатить налоги с доходов, с которых раньше такие налоги не платились, а сроки платежей уже истекли. В таком случае налогоплательщик заполняет так называемую нулевую декларацию.
По словам глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, это позволит людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией. Кроме того, это привлечет деньги в госбюджет.
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