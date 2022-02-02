Стабилизация гривны
В ходе брифинга по результатам встречи с премьером Нидерландов президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делала много шагов, чтобы стабилизировать национальную валюту и стабилизировать рынки.
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Мы делали много разных шагов, стабилизировали гривну и считаю успокоили рынки. На сегодняшний день уже ответственно могу это констатировать. На сегодняшний день мы видим, что идет укрепление национальной валюты,
– поделился Зеленский.
Факторы, которые повлияли на стабилизацию гривны
Также Зеленский подчеркнул, что большое влияние на стабилизацию гривны оказали действия стран-союзников Украины, которые открывали фингарантии. Он считает, что это давало сигнал рынкам и инвесторам, что не стоит выводить деньги.
Визиты лидеров европейских стран также снизили риски валютного рынка Украины, отметил Зеленский.
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