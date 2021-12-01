По словам президента, к концу его каденции в Украине будет построено еще 15 тысяч километров автодорог. В это время программа "Большого строительства" будет завершена.

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Оппозиция критикует за хорошие дороги

Владимир Зеленский заявил, что за время первой половины его каденции оппозиция критиковала власти из-за строительства хороших дорог. Однако глава государства убежден, что программа "Большого строительства" была успешной.

Все думали, что хорошие дороги и это антонимы, мы доказали, что это слова-синонимы. Мы уже построили 13 тысяч километров дорог,

– заявил Зеленский.

Глава государства заявил, что "много качественных дорог не бывает", поэтому за следующую половину каденции построят 15 тысяч километров автодорог.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что есть национальная программа восстановления мостов. Благодаря ей, по словам президента, в нашей стране было построено и отремонтировано 560 мостов и мостовых переходов. К концу каденции глава государства намерен построить еще 810.

Обратите внимание! В ходе большого пресс-марафона 26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский назвал строительство дорог и мостов одними из ключевых достижений первой половины своей каденции.