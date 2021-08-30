Соответствующий указ опубликовали на сайте представительства главы государства. Контроль за исполнением возложили на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

К теме Как работает украинская энергетическая система и что ей мешает быть успешной

Правительство должно также внедрить механизм ответственности за бесплатное потребление электричества и несвоевременные расчеты. Также Кабмин должен поработать с компанией "Донецкоблгаз", чтобы та обеспечила природным газом потребителей. 14 апреля управление этой компании лишили лицензии.

Что еще, в частности, поручили Кабмину:

проанализировать структуру собственности всех операторов систем распределения электроэнергии и поставщиков универсальных услуг;

установить реальных конечных бенефициарных владельцев таких компаний;

не допустить функционирования вертикально интегрированных компаний среди операторов систем распределения электроэнергии.

Что поручили Фонду госимущества, НКРЭКУ и правительству

До 31 августа исключить из субъектов большой приватизации госсобственности и перечня объектов малой приватизации государственные пакеты акций операторов систем распределения электрической энергии.

Министерство энергетики будет органом управления такими пакетами акций.

Кабмин должен отделить деятельность государственных операторов и передать государственных поставщиков в управление "Энергоатома".

До 31 января 2022 года активизировать работу по повторному заключению договоров эксплуатации и аренды газораспределительных систем госформы собственности.

Обеспечить проведение инвентаризации всех объектов газоснабжения и земельных участков, на которых – объекты газотранспортной системы.

Читайте также Шаг вперед, два назад: никакого удешевления цены на электроэнергию не произошло

Будут проверять газоснабжающие компании

Антимонопольный комитет будет проверять газоснабжающие компании и, в частности, "Нафтогаз Украины" – соблюдают ли они законодательство о защите экономической конкуренции.

Задание получила до конца 2021 года и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совместно с НБ. Они должны утвердить концепцию внедрения и развития рынка "зеленых" облигаций.