Соответствующий указ опубликовали на сайте представительства главы государства. Контроль за исполнением возложили на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.
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Правительство должно также внедрить механизм ответственности за бесплатное потребление электричества и несвоевременные расчеты. Также Кабмин должен поработать с компанией "Донецкоблгаз", чтобы та обеспечила природным газом потребителей. 14 апреля управление этой компании лишили лицензии.
Что еще, в частности, поручили Кабмину:
- проанализировать структуру собственности всех операторов систем распределения электроэнергии и поставщиков универсальных услуг;
- установить реальных конечных бенефициарных владельцев таких компаний;
- не допустить функционирования вертикально интегрированных компаний среди операторов систем распределения электроэнергии.
Что поручили Фонду госимущества, НКРЭКУ и правительству
- До 31 августа исключить из субъектов большой приватизации госсобственности и перечня объектов малой приватизации государственные пакеты акций операторов систем распределения электрической энергии.
- Министерство энергетики будет органом управления такими пакетами акций.
- Кабмин должен отделить деятельность государственных операторов и передать государственных поставщиков в управление "Энергоатома".
- До 31 января 2022 года активизировать работу по повторному заключению договоров эксплуатации и аренды газораспределительных систем госформы собственности.
- Обеспечить проведение инвентаризации всех объектов газоснабжения и земельных участков, на которых – объекты газотранспортной системы.
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Будут проверять газоснабжающие компании
Антимонопольный комитет будет проверять газоснабжающие компании и, в частности, "Нафтогаз Украины" – соблюдают ли они законодательство о защите экономической конкуренции.
Задание получила до конца 2021 года и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совместно с НБ. Они должны утвердить концепцию внедрения и развития рынка "зеленых" облигаций.