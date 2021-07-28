Готовы помогать и успокаивать, – Зеленский впервые отреагировал на конфликты в Нацбанке

Владимир Зеленский впервые прокомментировал кадровые изменения в НБУ, заявив, что не собирается вмешиваться в деятельность Нацбанка. Это, по его мнению, не должен делать президент.

В то же время Зеленский отметил, что готов "помогать и успокаивать" те или иные конфликты. Об этом украинский лидер сказал во время форума "Украина 30. Децентрализация", отвечая на вопросы журналистов.

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Позиция Зеленского

Президент подчеркнул, что считает НБУ независимым институтом, поэтому глава государства не должен вмешиваться кадровые решения.

Если возникают те или иные кадровые вопросы, или вопросы со стороны менеджеров НБУ – мы очень открыты, готовы помогать и готовы успокаивать конфликты,

– сказал он.

Также Зеленский опроверг информацию о массовых увольнениях в НБУ, заявив, что они не ушли с работы. Украинский лидер добавил, что "неправильно вмешиваться в кадровую политику НБУ"

"Я должен это делать, когда не делаются те вещи, от которых зависит в целом стабильность финансовой системы Украины. Сегодня я вижу стабильную валюту, стабильную гривну", – отметил президент.

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Однако Владимир Зеленский все же обратил внимание на наработки касательно кредитной системы и уменьшения процента по кредитам для людей. По его мнению, в этом контексте возникают вопросы относительно медлительности этих процессов.

Что этому предшествовало