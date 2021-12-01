Зеленский внесет в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца

Владимир Зеленский заявил о планах внести в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца. Президент планирует сделать это уже 10 декабря.

Об этом Зеленский заявил 1 декабря в сессионном зале Верховной Рады, выступая со своим ежегодным обращением перед народными депутатами.

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Законопроект об экономическом паспорте

Зеленский выразил благодарность Верховной Раде, которая 30 ноября проголосовала за очень важный налоговый закон № 5600. Он увеличивает ренту – плату за использование природных ресурсов Украины.

Президент пообещал, что деньги за ренту получат украинские дети.

Поэтому до 10 декабря 2021 года впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца,

– заявил глава государства.

В соответствии с ним, подчеркнул президент, плата за использование недр будет накапливаться на личных счетах детей украинцев. Когда они достигают 18-летия, то смогут воспользоваться этими деньгами. В частности, их можно будет использовать на получение образования в Украине.

Зеленский заключил, что этот документ сделает так, что олигархи станут инвесторами в будущее.

Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте: смотрите видео

Законопроект №5600: что о нем известно

Документ предусматривает изменения в Налоговый кодекс, главная цель которых

создать более эффективные механизмы администрирования налогов;

не допустить безосновательное пользование налоговыми льготами;

должны быть справедливые условия налогообложения для всех налогоплательщиков.

К слову, законопроект называют "антиахметовским" именно из-за повышения размера ренты на добычу железной руды.