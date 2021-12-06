Зеленский внес в Раду закон об экономическом паспорте украинца

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца. Ранее президент обещал сделать это до 10 декабря.

Зарегистрировали документ в парламенте 6 декабря. Номер проекта закона – 6394.

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Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте

О том, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, свидетельствуют данные на сайте парламента. Самого текста документа пока нет.

Напомним, 1 декабря во время ежегодного обращения к нардепам президент анонсировал внесение законопроекта об экономическом паспорте украинца до 10 декабря.

Президент также внес такие законопроекты:

№6395 – о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины из государственных взносов в систему экономического паспорта;

№6396 – о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении Фонда будущих поколений;

№6397 – о внесении изменений в Административный и Уголовный кодексы Украины для ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений.

Детали документа и заявления Зеленского

Согласно законопроекту, все деньги, плата за использование украинских недр будет накапливаться на личных счетах детей граждан Украины. Когда они достигают 18-летия, то смогут воспользоваться этими деньгами. В частности, их можно будет использовать на получение образования в Украине.

Зеленский подчеркнул, что благодаря закону олигархи в Украине станут настоящими инвесторами в будущее детей.

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