Информация о ветировании законопроекта появилась в карточке документа на сайте парламента. Правда, текста с предложениями президента пока нет на сайте парламента.

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Что теперь будет с законопроектом

Согласно требованиям законодательства, Верховная Рада должна:

или принять предложения президента и снова проголосовать за закон (для чего требуется 226 голосов),

или преодолеть его вето двумя третями голосов от конституционного состава Верховной Рады (не менее 338 голосов).

Заметим, что парламентарии приняли закон во втором чтении и в целом 8 сентября. За это решение проголосовали 276 депутатов.

Что предусматривает документ

Законопроект №3637 легализует использование виртуальных активов в Украине. Согласно ему, регулирование рынка виртуальных активов осуществляют различные государственные органы, в зависимости от вида таких активов, в частности путем создания нового органа центральной исполнительной власти.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что ежедневный оборот виртуальных активов в Украине составляет 1 миллиард гривен, однако он находится в тени.

Если закон вступит в силу, криптовалюта получат в Украине юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде. При этом их владельцы смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Мировая практика

Всего в мире криптоактивы уже легализовали 3 страны:

Германия,

Люксембург,

Сингапур.

По словам Федорова, запустить в Украине рынок виртуальных активов станет возможно после внесения изменений в Налоговый кодекс. Соответствующий законопроект разрабатывается.