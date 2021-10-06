Информация о ветировании законопроекта появилась в карточке документа на сайте парламента. Правда, текста с предложениями президента пока нет на сайте парламента.
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Что теперь будет с законопроектом
Согласно требованиям законодательства, Верховная Рада должна:
- или принять предложения президента и снова проголосовать за закон (для чего требуется 226 голосов),
- или преодолеть его вето двумя третями голосов от конституционного состава Верховной Рады (не менее 338 голосов).
Заметим, что парламентарии приняли закон во втором чтении и в целом 8 сентября. За это решение проголосовали 276 депутатов.
Что предусматривает документ
Законопроект №3637 легализует использование виртуальных активов в Украине. Согласно ему, регулирование рынка виртуальных активов осуществляют различные государственные органы, в зависимости от вида таких активов, в частности путем создания нового органа центральной исполнительной власти.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что ежедневный оборот виртуальных активов в Украине составляет 1 миллиард гривен, однако он находится в тени.
Если закон вступит в силу, криптовалюта получат в Украине юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде. При этом их владельцы смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.
Мировая практика
Всего в мире криптоактивы уже легализовали 3 страны:
- Германия,
- Люксембург,
- Сингапур.
По словам Федорова, запустить в Украине рынок виртуальных активов станет возможно после внесения изменений в Налоговый кодекс. Соответствующий законопроект разрабатывается.