Информация о ветировании законопроекта появилась в карточке документа на сайте парламента. Правда, текста с предложениями президента пока нет на сайте парламента.

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Что теперь будет с законопроектом

Согласно требованиям законодательства, Верховная Рада должна:

  • или принять предложения президента и снова проголосовать за закон (для чего требуется 226 голосов),
  • или преодолеть его вето двумя третями голосов от конституционного состава Верховной Рады (не менее 338 голосов).

Заметим, что парламентарии приняли закон во втором чтении и в целом 8 сентября. За это решение проголосовали 276 депутатов.

Что предусматривает документ

Законопроект №3637 легализует использование виртуальных активов в Украине. Согласно ему, регулирование рынка виртуальных активов осуществляют различные государственные органы, в зависимости от вида таких активов, в частности путем создания нового органа центральной исполнительной власти.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что ежедневный оборот виртуальных активов в Украине составляет 1 миллиард гривен, однако он находится в тени.

Если закон вступит в силу, криптовалюта получат в Украине юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде. При этом их владельцы смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Мировая практика

Всего в мире криптоактивы уже легализовали 3 страны:

  • Германия,
  • Люксембург,
  • Сингапур.

По словам Федорова, запустить в Украине рынок виртуальных активов станет возможно после внесения изменений в Налоговый кодекс. Соответствующий законопроект разрабатывается.