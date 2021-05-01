Советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что в этом году экономику Украины будет поддерживать ряд факторов. В частности, увеличение внутреннего потребления, инвестиционная активность, программы господдержки, а также благоприятная конъюнктура на мировых рынках.

Актуально Госдолг Украины уменьшился более чем на миллиард долларов за март 2021 года

Президент Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста на уровне 5% плюс, что соответствует необходимому уровню для эффективной борьбы с бедностью,

– отметил Устенко.

По словам советника, приоритетом для Зеленского и его соратников является улучшение бизнес-климата в Украине. В то же время это невозможно сделать без решения ряда вопросов. Речь идет об обеспечении прав собственности и судебной реформы.

Устенко отметил, что соответствующие законодательные инициативы уже направили в Верховную Раду.

Кроме того, сейчас команда Зеленского активно обсуждает ряд законов, которые помогут уменьшить в Украине колоссальное влияние олигархов.

Обратите внимание! Американский инвестиционный банк JPMorgan Chase прогнозирует, что в 2021 году ВВП Украины может вырасти на 5,6%.