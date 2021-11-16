Зеленский созывает внеочередное заседание Рады из-за ряда экономических законопроектов

Верховная Рада 18 ноября соберется на внеочередное заседание. Его созывает президент Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук рассказала, что планируют рассмотреть ряд важных экономических законопроектов.

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Что рассмотрят

Законопроект №5315 – о страховании;

№5125 – о кредитных союзах, который продолжает реформу небанковского финансового сектора;

№5542-1 – об обеспечении стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Инициатива предусматривает постепенное увеличение суммы гарантирования до 600 тысяч гривен с 1 января 2023 года;

№5065-о финансовых услугах и финансовых компаниях, которые стали основой правового регулирования всего рынка финуслуг;

№5688 и 5689 – законопроекты устанавливают налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.

Заметим, о внеочередном заседании заявлял еще вице-спикер Рады Александр Корниенко. Он говорил, что парламентарии должны рассмотреть вопросы, касающиеся финансов.

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