Пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук рассказала, что планируют рассмотреть ряд важных экономических законопроектов.
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Что рассмотрят
- Законопроект №5315 – о страховании;
- №5125 – о кредитных союзах, который продолжает реформу небанковского финансового сектора;
- №5542-1 – об обеспечении стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Инициатива предусматривает постепенное увеличение суммы гарантирования до 600 тысяч гривен с 1 января 2023 года;
- №5065-о финансовых услугах и финансовых компаниях, которые стали основой правового регулирования всего рынка финуслуг;
- №5688 и 5689 – законопроекты устанавливают налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.
Заметим, о внеочередном заседании заявлял еще вице-спикер Рады Александр Корниенко. Он говорил, что парламентарии должны рассмотреть вопросы, касающиеся финансов.
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