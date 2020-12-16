Президент Владимир Зеленский создаст координационный совет, который будет заниматься решением проблем микробизнеса. Первое заседание вновь созданного органа состоится 18 декабря. В состав совета войдут представители микробизнеса из регионов, члены Союзов и объединений предпринимателей, эксперты, представители правительства и Офиса президента.

Чем будет заниматься координационный совет по вопросам микробизнеса

Координационный совет будет нарабатывать законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности, детали использования РРО. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует пресс-служба ОПУ.

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Для президента очень важно, чтобы малый бизнес работал и развивался. Чтобы людям было удобнее работать легально, а налоговики создавали для людей комфортные условия и больше внимания уделяли уклонению от уплаты налогов крупных предприятий,

- сказал Андрей Ермак.

Совещательный орган возглавит Андрей Ермак

Возглавит совещательный орган сам глава Офиса президента, он и будет модерировать диалог с представителями бизнеса. Председатели ОГА уже получили задание сформировать рабочие группы от каждого региона.

Первое заседание Координационного совета состоится 18 декабря в режиме видеоконференции.