Зеленский рассказал, куда потратят 2,7 миллиарда долларов от МВФ

Международный валютный фонд 23 августа даст Украине 2,7 миллиарда долларов. Президент Владимир Зеленский рассказал, что деньги потратят на преодоление последствий коронакризиса.

Зеленский отметил, что эти деньги помогут преодолеть последствия коронакризиса и будут стимулировать украинскую экономику. Президент поблагодарил МВФ и его руководительницу Кристалину Георгиеву за это решение.

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Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости,

– сказал Зеленский.

Украина работает над "маяками" для транша МВФ

По словам главы государства, Украина внедряет реформы и выполняет структурные маяки для получения нового транша МВФ в рамках программы stand-by.

"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда", – добавил президент.

Зеленский напомнил, что миссию МВФ ожидают в сентябре.

Что известно о помощи от МВФ