Зеленский отметил, что эти деньги помогут преодолеть последствия коронакризиса и будут стимулировать украинскую экономику. Президент поблагодарил МВФ и его руководительницу Кристалину Георгиеву за это решение.
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Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости,
– сказал Зеленский.
Украина работает над "маяками" для транша МВФ
По словам главы государства, Украина внедряет реформы и выполняет структурные маяки для получения нового транша МВФ в рамках программы stand-by.
"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда", – добавил президент.
Зеленский напомнил, что миссию МВФ ожидают в сентябре.
Что известно о помощи от МВФ
- Международный валютный фонд 2 августа принял решение выделить из резервных активов 650 миллиардов долларов. Деньги направят в страны с формирующимся рынком, а также развивающиеся.
- Это самое большое распределение специальных прав заимствований в истории фонда.
- Руководство МВФ отметило, что это будет стимулом для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса.
- Среди них 2,7 миллиарда получит Украина – бесплатно и без каких-либо дополнительных условий.