Зеленский рассказал, какая доля Донбасса и Крыма в Плане трансформации Украины

В Трускавце представили План трансформации Украины. По словам президента Зеленского, проект из-за большого масштаба должен быть наработан еще больше. Часть его касается и Донбасса и Крыма.

Проект разбили на 8 кластеров. Об этом сообщил президент во время брифинга.

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Вопрос безопасности – очень важный

Глава государства подчеркнул, что в основе есть программы президента и партии, выполнены пункты на уровне законодательства, запущены программы. На базе этого разработаны планы правительства и План трансформации.

В частности, отметил Зеленский, говорится о том, как привлечь много денег для государства – рост ВВП и инвестиции. Именно поэтому вопрос безопасности – очень важный.

Многие инвесторы обеспокоены тем, что у нас на Востоке война, и их нужно привозить, показывать, что это – частичка нашей территории, что государство развивается и живет,

– сказал Зеленский.

На Донбассе усиленно улучшают инфраструктуру

Именно для этого, подчеркнул президент, на Донбассе строят мощную инфраструктуру, чтобы привлечь к этому инвесторов и чтобы люди Донбасса видели разницу между жизнью здесь и на оккупированных территориях.

Строим аэропорты. Вчера была презентация инфраструктурного кластера. Два аэропорта будут добавлены к нашей инфраструктурной программе именно на Донбассе. Не можем открыть аэропорт в Мариуполе – из-за ситуации по безопасности,

– сказал Зеленский.

Еще один вопрос относительно оккупированных территорий – информационная политика. Речь идет о разработке международного канала, который будет говорить о реальности того, что происходит в Украине – за рубежом.

Сложная история с шахтами Донбасса, подчеркнул президент, вопрос не в деньгах даже, а в людях. Альтернативная модернизация шахт.

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На Донбассе обещают построить 2 аэропорта

Отметим, что накануне министр инфраструктуры Александр Кубраков в Трускавце рассказал, что на Донбассе планируют построить сразу два аэропорта – до 2023 года. Один из аэропортов может быть между Бердянском и Мариуполем, другой – в Святогорске. Сейчас по этому поводу продолжаются консультации с Генштабом ВСУ.