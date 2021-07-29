Зеленский поблагодарил Георгиеву за поддержку Украины во время пандемии. Также затронули тему выполнения текущей программы stand by.

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Транш помог поддержать малый и средний бизнес, – Зеленский

Транш в 2,1 миллиарда долларов, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов,
– подчеркнул Зеленский.

Что касается структурных маяков, определенных МВФ – то это два ключевых законопроекта:

  • об усилении корпоративного управления в банках,
  • о Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и тому подобное.

Президент заверил, что Киев выполнит все договоренности

Глава государства заверил, что Киев будет выполнять договоренности с международными партнерами.

Какие законодательные инициативы в Украине обсудили:

  • запуск рынка земли,
  • реформу в области инфраструктуры,
  • судебную реформу,
  • законопроект о деолигархизации,
  • законопроект О НБУ
  • законопроект О НАБУ.

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Также Зеленский и Георгиева затронули тему восстановления украинской экономики и выполнения государственного бюджета.

Президент считает, что Украина выполнила свои обязательства

Отметим, ранее президент Зеленский заявил, что Украина выполнила все обязательства перед МВФ и готова к получению очередного транша. В июле министр финансов Сергей Марченко совершал визит в США, после чего заявил, что в Фонде оценили уровень прогресса Украины в реформах.