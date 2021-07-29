Зеленский поблагодарил Георгиеву за поддержку Украины во время пандемии. Также затронули тему выполнения текущей программы stand by.

К теме Как будет расти экономика разных стран в 2021 году: обновленный прогноз МВФ

Транш помог поддержать малый и средний бизнес, – Зеленский

Транш в 2,1 миллиарда долларов, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов,

– подчеркнул Зеленский.

Что касается структурных маяков, определенных МВФ – то это два ключевых законопроекта:

об усилении корпоративного управления в банках,

о Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и тому подобное.

Президент заверил, что Киев выполнит все договоренности

Глава государства заверил, что Киев будет выполнять договоренности с международными партнерами.

Какие законодательные инициативы в Украине обсудили:

запуск рынка земли,

реформу в области инфраструктуры,

судебную реформу,

законопроект о деолигархизации,

законопроект О НБУ

законопроект О НАБУ.

Читайте также Украина может получить новые средства от МВФ: о какой сумме идет речь

Также Зеленский и Георгиева затронули тему восстановления украинской экономики и выполнения государственного бюджета.

Обратите внимание! Георгиева назвала разговор с Зеленским очень конструктивным. Глава МВФ также надеется на плодотворное сотрудничество во время визита миссии в Киев в сентябре.

Президент считает, что Украина выполнила свои обязательства

Отметим, ранее президент Зеленский заявил, что Украина выполнила все обязательства перед МВФ и готова к получению очередного транша. В июле министр финансов Сергей Марченко совершал визит в США, после чего заявил, что в Фонде оценили уровень прогресса Украины в реформах.