Зеленский поблагодарил Георгиеву за поддержку Украины во время пандемии. Также затронули тему выполнения текущей программы stand by.
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Транш помог поддержать малый и средний бизнес, – Зеленский
Транш в 2,1 миллиарда долларов, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов,
– подчеркнул Зеленский.
Что касается структурных маяков, определенных МВФ – то это два ключевых законопроекта:
- об усилении корпоративного управления в банках,
- о Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и тому подобное.
Президент заверил, что Киев выполнит все договоренности
Глава государства заверил, что Киев будет выполнять договоренности с международными партнерами.
Какие законодательные инициативы в Украине обсудили:
- запуск рынка земли,
- реформу в области инфраструктуры,
- судебную реформу,
- законопроект о деолигархизации,
- законопроект О НБУ
- законопроект О НАБУ.
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Также Зеленский и Георгиева затронули тему восстановления украинской экономики и выполнения государственного бюджета.
Президент считает, что Украина выполнила свои обязательства
Отметим, ранее президент Зеленский заявил, что Украина выполнила все обязательства перед МВФ и готова к получению очередного транша. В июле министр финансов Сергей Марченко совершал визит в США, после чего заявил, что в Фонде оценили уровень прогресса Украины в реформах.