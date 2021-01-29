Тарифы на тепло и горячую воду в Украине не вырастут. Владимир Зеленский отметил невозможность устанавливать цену на газ большую, чем 6,99 гривны за кубометр.

Джерело: пресс-служба Президента Украины

Зеленский в своем очередном видеообращении рассказал об итогах совещания с городскими головами и руководством НАК "Нафтогаз Украины".

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О ценах на тепло и воду

Глава государства заверил, что на местах тарифы на тепло и горячую воду не вырастут.

Я призываю местную власть, к полномочиям которой относятся именно эти вопросы, отнестись к этому ответственно, с мнением прежде всего об обычных людях, рядовых украинцах,

– заявил президент.

Он напомнил, что Кабинет Министров установил предельную цену в 6,99 гривны за 1 кубометр газа для бытовых потребителей. "Меньше может быть, больше – нет, не может быть", – уточнил глава государства.

Зеленский отметил, что это касается всего отопительного сезона. И добавил, что это "конец планам некоторых монополистов".

"Они очень хотели, чтобы выросли три вещи: тарифы, их собственные карманы и недовольство среди людей", – добавил глава государства.

О предложениях годовых тарифов

Он также сообщил, что весной все газоснабжающие компании должны представить населению годовые продукты.

Там должна быть выгодная, фиксированная цена на весь год,

– сказал президент.

По его словам, люди должны иметь возможность планировать свой бюджет.

Также Зеленский напомнил, что правительство упростило доступ к субсидиям, и большинство граждан может получить их сразу после заявки.

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Справка. Кабинет Министров 18 января зафиксировал цену на газ для населения в размере 6,99 гривны за кубометр на период действия карантина. Если поставщики будут отказываться предоставлять газ по такой цене, тогда их потребители будут переходить к поставщику "последней надежды". Подробнее об этом – читайте по ссылке.



Какой будет цена на газ во время карантина / инфографика 24 канала