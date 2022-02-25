Зеленский призвал мир к следующим санкциям против России: список

25 февраля 2022 , 13:41
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Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить давление против России. Не все же санкции исчерпали, а Россия не остановилась.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передает 24 канал.

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Российские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах. Бронетехника все еще атакует, включая гражданских людей, обычных граждан Украины. Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию,
– заявил президент.

Зеленский предлагает ввести следующие санкции:

  • аннулировать визы для россиян;
  • отключить Россию от платежной системы SWIFT
  • полностью изолировать Россию; 
  • отозвать послов;
  • ввести нефтяное эмбарго;
  • закрыть небо.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.

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Полное обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

 

Автор: Юлія Поскробок