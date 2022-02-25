Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передает 24 канал.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Российские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах. Бронетехника все еще атакует, включая гражданских людей, обычных граждан Украины. Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию,
– заявил президент.
Зеленский предлагает ввести следующие санкции:
- аннулировать визы для россиян;
- отключить Россию от платежной системы SWIFT
- полностью изолировать Россию;
- отозвать послов;
- ввести нефтяное эмбарго;
- закрыть небо.
Полное обращение Владимира Зеленского: смотрите видео