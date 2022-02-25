Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передает 24 канал.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Российские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах. Бронетехника все еще атакует, включая гражданских людей, обычных граждан Украины. Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию,
– заявил президент.

Зеленский предлагает ввести следующие санкции:

  • аннулировать визы для россиян;
  • отключить Россию от платежной системы SWIFT
  • полностью изолировать Россию;
  • отозвать послов;
  • ввести нефтяное эмбарго;
  • закрыть небо.

Полное обращение Владимира Зеленского: смотрите видео