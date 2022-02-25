Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передает 24 канал.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Российские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах. Бронетехника все еще атакует, включая гражданских людей, обычных граждан Украины. Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию,

– заявил президент.

Зеленский предлагает ввести следующие санкции:

аннулировать визы для россиян;

отключить Россию от платежной системы SWIFT

полностью изолировать Россию;

отозвать послов;

ввести нефтяное эмбарго;

закрыть небо.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!