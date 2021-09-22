Зеленский пригласил американский бизнес участвовать в трансформации Украины

Владимир Зеленский в рамках своего визита в США встретился с потенциальными инвесторами American Jewish Committee и представителями бизнеса. Он рассказал о трансформации Украины и призвал присоединиться к изменениям.

Украинский президент сообщил, что наша страна разработала амбициозный план изменений в государстве.

Важно Очередной шанс для Украины: зачем Зеленский снова полетел в США

Глава государства отметил, что Украина проводит масштабные трансформации, ориентированные на внедрение европейских и евроатлантических стандартов. А развитие экономического и инвестиционного взаимодействия является одним из важнейших приоритетов дальнейшего углубления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

Приглашаю вас стать частью процесса трансформации Украины. Очень рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего США, что позволит нам осуществить трансформацию в короткие сроки. Призываю вас присоединиться к реализации этого плана,

– сказал Зеленский.

Также президент ознакомил инвесторов с:

безопасной ситуацией на Донбассе;

вызовами в энергетической сфере в контексте проекта "Северный поток-2".

Что Зеленский делает в США

Президент Зеленский вылетел в США еще 20 сентября. В Нью-Йорке он должен принять участие в 76 сессии Генассамблеи ООН. Выступление Зеленского запланировано на вторую половину среды, то есть 22 сентября. В Штатах он также проведет ряд встреч с:

представителями международных организаций, в частности с Генсекретарем ООН;

президентами Польши, Молдовы и Грузии.

украинской общиной в США.

Добавим, что это не первый визит Зеленского в США. Лишь недавно, 1 сентября 2021 года состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президенты в Вашингтоне обсудили вопросы безопасности, энергетики и стратегии.