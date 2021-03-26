Владимир Зеленский подписал 2 закона, которые предоставляют налоговые стимулы для проектов со значительными инвестициями. Первый документ касается ввозной пошлины, второй – налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий.

Эти документы президент подписал 25 марта, раньше их проголосовал и парламент.

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Первый документ – о ввозной пошлине

Это – закон об освобождении от налогообложения ввозной пошлины нового оборудования (оснащения) и комплектующих изделий к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями на выполнение специального инвестиционного договора.

Согласно документу, такие стимулы будут действовать до 1 января 2035 года.

Указанные налоговые льготы предоставляются при условии, что ввозимые товары изготовлены не ранее, чем за 3 года до даты их ввоза в Украину, не были в использовании, а также не происходят из государства-оккупанта, или государства-агрессора, или с оккупированной территории Украины,

– говорится в документе.

Перечень и объемы ввоза таких товаров утверждает правительство.

Второй касается НДС и налога на прибыль предприятий

Второй закон до 1 января 2035 года освобождает от обложения НДС операции по ввозу в Украину оснащения (оборудования), комплектующих изделий к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Также освобождаются от налогообложения налогом на прибыль предприятий инвесторы, которые являются стороной специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с поддержкой крупных инвесторов, при условии, что эта прибыль получена в результате выполнения такого договора.

Освобождение от налога на прибыль предусмотрено после ввода в эксплуатацию объекта инвестиционного проекта в течение 5 лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора. Обязательным условием применения освобождения от налогообложения является выполнение инвестором своих обязательств по специальных инвестиционных договорах.

Кроме того, закон позволяет органам местного самоуправления до 1 января 2035 года уменьшать ставки земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности или освобождать от уплаты земельного налога за земельные участки, используемые в рамках реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

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Какие результаты ожидают от реализации законов

Общая сумма высвобожденных от налогообложения средств учитывается в составе совокупного объема предусмотренного специальным инвестиционным договором государственной поддержки проекта с большими инвестициями.

Реализация этих законов будет способствовать привлечению в Украину стратегических инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности страны, а также росту конкурентоспособности украинской экономики благодаря внедрению государственной поддержки крупных инвестиционных проектов,

– отмечают в ОП.

Это станет возможным, в частности, путем предоставления налоговых стимулов.

Обратите внимание! Верховная Рада в декабре 2020 года проголосовала за законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями – так называемую "инвестиционную няню".