Зеленский подписал сразу 2 закона о налоговых льготах для крупных инвесторов
Владимир Зеленский подписал 2 закона, которые предоставляют налоговые стимулы для проектов со значительными инвестициями. Первый документ касается ввозной пошлины, второй – налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий.
Источник:Офис Президента
Эти документы президент подписал 25 марта, раньше их проголосовал и парламент.
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Первый документ – о ввозной пошлине
Это – закон об освобождении от налогообложения ввозной пошлины нового оборудования (оснащения) и комплектующих изделий к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями на выполнение специального инвестиционного договора.
Согласно документу, такие стимулы будут действовать до 1 января 2035 года.
Указанные налоговые льготы предоставляются при условии, что ввозимые товары изготовлены не ранее, чем за 3 года до даты их ввоза в Украину, не были в использовании, а также не происходят из государства-оккупанта, или государства-агрессора, или с оккупированной территории Украины,
– говорится в документе.
Перечень и объемы ввоза таких товаров утверждает правительство.
Второй касается НДС и налога на прибыль предприятий
Второй закон до 1 января 2035 года освобождает от обложения НДС операции по ввозу в Украину оснащения (оборудования), комплектующих изделий к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.
Также освобождаются от налогообложения налогом на прибыль предприятий инвесторы, которые являются стороной специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с поддержкой крупных инвесторов, при условии, что эта прибыль получена в результате выполнения такого договора.
Освобождение от налога на прибыль предусмотрено после ввода в эксплуатацию объекта инвестиционного проекта в течение 5 лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора. Обязательным условием применения освобождения от налогообложения является выполнение инвестором своих обязательств по специальных инвестиционных договорах.
Кроме того, закон позволяет органам местного самоуправления до 1 января 2035 года уменьшать ставки земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности или освобождать от уплаты земельного налога за земельные участки, используемые в рамках реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.
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Какие результаты ожидают от реализации законов
Общая сумма высвобожденных от налогообложения средств учитывается в составе совокупного объема предусмотренного специальным инвестиционным договором государственной поддержки проекта с большими инвестициями.
Реализация этих законов будет способствовать привлечению в Украину стратегических инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности страны, а также росту конкурентоспособности украинской экономики благодаря внедрению государственной поддержки крупных инвестиционных проектов,
– отмечают в ОП.
Это станет возможным, в частности, путем предоставления налоговых стимулов.
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