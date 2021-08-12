Зеленский подписал законы об отмене НДС на ввоз электромобилей
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский подписал законы, благодаря которым в Украине может увеличиться количество электротранспорта. Предполагается, что это произойдет через временную отмену НДС на ввоз и поставку авто с электродвигателем и двигателем который работает исключительно на сжатом или сжиженном метане, или биогазе.
Предусматривающие новые законы
Президент подписал законы №1660 и №1661, что вступят в силу с 1 января 2022 года, которые предусматривают применение ряда налоговых преференций. В Офисе Президента отметили, что законы помогут защитить окружающую среду и стимулировать увеличение инвестиций в автомобилестроительную, электротехническую отрасли экономики и, как следствие создаст новые рабочие места.
К теме Все покупайте Tesla: в Украине могут запретить бензиновые и дизельные автомобилиНапомним , что Еврокомиссия предложила запретить любые автомобили, которые выбрасывают CO2 в атмосферу с 2035 года. Это касается и гибридных автомобилей.
Временное освобождение от НДС
К 1 января 2026 года от НДС освобождается:
- Ввоз и поставки электроавто на территорию Украины.
- Это касается и новых авто с двигателями внутреннего сгорания, работающих исключительно на сжатом или сжиженном метане, или биогазе.
К 1 января 2031 года от НДС и ввозной пошлины освобождается:
- Товары предприятий, создающих или модернизируют свои производственные мощности для создания указанных выше транспортных средств.
К 31 декабря 2035 года освобождается от налогообложения прибыль предприятий, производящих:
- транспортные средства, оснащенные электродвигателями,
- электродвигатели,
- литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы и зарядные устройства при условии направления средств на научно-исследовательскую работу, внедрение новых технологий.