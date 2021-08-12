Предусматривающие новые законы

Президент подписал законы №1660 и №1661 , что вступят в силу с 1 января 2022 года, которые предусматривают применение ряда налоговых преференций. В Офисе Президента отметили, что законы помогут защитить окружающую среду и стимулировать увеличение инвестиций в автомобилестроительную, электротехническую отрасли экономики и, как следствие создаст новые рабочие места.

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Напомним , что Еврокомиссия предложила запретить любые автомобили, которые выбрасывают CO2 в атмосферу с 2035 года. Это касается и гибридных автомобилей.

Временное освобождение от НДС

К 1 января 2026 года от НДС освобождается:

Ввоз и поставки электроавто на территорию Украины.

Это касается и новых авто с двигателями внутреннего сгорания, работающих исключительно на сжатом или сжиженном метане, или биогазе.

К 1 января 2031 года от НДС и ввозной пошлины освобождается:

Товары предприятий, создающих или модернизируют свои производственные мощности для создания указанных выше транспортных средств.

К 31 декабря 2035 года освобождается от налогообложения прибыль предприятий, производящих:

транспортные средства, оснащенные электродвигателями,

электродвигатели,

литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы и зарядные устройства при условии направления средств на научно-исследовательскую работу, внедрение новых технологий.