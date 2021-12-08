В первом чтении законопроекта говорилось об увеличении доходов в бюджет на 2,5 миллиарда гривен. Однако уже до 2 чтения доходы и расходы увеличили на 48,65 миллиарда.
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Куда направят деньги
Чуть ли не половина суммы пойдет на дороги. Так, 19,25 миллиарда направят в "Укравтодор" по бюджетной программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего использования государственного значения". Хотя сначала на дороги планировали отдать всего 1 миллиард.
- Еще 26,9 миллиарда были направлены на субвенцию местным бюджетам, чтобы погасить задолженность разницы в тарифах.
- В поддержку сельхозпроизводителей – 165 миллионов.
- Минобороны на оплату труда – 1,56 миллиарда.
- В дополнительную дотацию местным бюджетам на проведение расчетов в течение отопительного периода за коммунальные услуги и энергоносители для бюджетных учреждений – 512,2 миллиона.
- На субвенции местным бюджетам для развития спортивной инфраструктуры – 354,39 миллионов.
- На выплату зарплат сотрудникам МВД – 595 миллионов.
- На субвенцию для покупки коммунальной техники – 100 миллионов.
Отметим, что Верховная Рада одобрила законопроект 2 декабря. Инициативу поддержали 242 народных депутата.