В первом чтении законопроекта говорилось об увеличении доходов в бюджет на 2,5 миллиарда гривен. Однако уже до 2 чтения доходы и расходы увеличили на 48,65 миллиарда.

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Куда направят деньги

Чуть ли не половина суммы пойдет на дороги. Так, 19,25 миллиарда направят в "Укравтодор" по бюджетной программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего использования государственного значения". Хотя сначала на дороги планировали отдать всего 1 миллиард.

Еще 26,9 миллиарда были направлены на субвенцию местным бюджетам, чтобы погасить задолженность разницы в тарифах.

В поддержку сельхозпроизводителей – 165 миллионов.

Минобороны на оплату труда – 1,56 миллиарда.

В дополнительную дотацию местным бюджетам на проведение расчетов в течение отопительного периода за коммунальные услуги и энергоносители для бюджетных учреждений – 512,2 миллиона.

На субвенции местным бюджетам для развития спортивной инфраструктуры – 354,39 миллионов.

На выплату зарплат сотрудникам МВД – 595 миллионов.

На субвенцию для покупки коммунальной техники – 100 миллионов.

Отметим, что Верховная Рада одобрила законопроект 2 декабря. Инициативу поддержали 242 народных депутата.

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