Зеленский поддерживает проведение IPO "Нафтогазом" и "Энергоатомом"

На пресс-конференции, во время всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов", Владимир Зеленский отметил, что поддерживает проведение IPO такими госкомпаниями как "Нафтогаз" и "Энергоатом". Более того, считает это правильным решением.

Почему Зеленский "за" IPO

Президент отметил, что "Нафтогаз" уже очень давно хочет и мечтает выйти на IPO и, по его мнению, это правильная вещь.

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Я считаю, что, то же самое будет с "Энергоатомом": они почистят эту ситуацию и могут выйти, это дорогие компании,

– прокомментировал Зеленский.

Глава "Нафтогаза" об IPO

Около месяца назад, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что проведение IPO компании имеет не только ряд преимуществ: изоляция компании от политического вмешательства и эффективный доступ к рынку капитала, но вместе с тем и существуют некоторые недостатки. Подробнее о главных преимущества и вызовы проведения IPO "Нафтогазом", по мнению Витренко, читайте в материале 24 канала.

11 июня 2021 года, Витренко, во время Ukraine Business Council, отметил, что, возможно, IPO отдельно "Укргаздобычи" будет лучшим вариантом и более понятным для инвестора. В то время как продажа всего "Нафтогаза" будет связан с дисконтом, передает издание Интерфакс-Украина.

Что такое IPO IPO (англ. Initial Public Offering) – это первая публичная продажа акций компании. Продажа акций может осуществляться как путем размещения дополнительного выпуска акций путем открытой подписки, так и путем публичной продажи акций существующего выпуска акционерами частной компании.

Трансляция всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов"