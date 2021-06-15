Почему Зеленский "за" IPO
Президент отметил, что "Нафтогаз" уже очень давно хочет и мечтает выйти на IPO и, по его мнению, это правильная вещь.
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Я считаю, что, то же самое будет с "Энергоатомом": они почистят эту ситуацию и могут выйти, это дорогие компании,
– прокомментировал Зеленский.
Глава "Нафтогаза" об IPO
- Около месяца назад, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что проведение IPO компании имеет не только ряд преимуществ: изоляция компании от политического вмешательства и эффективный доступ к рынку капитала, но вместе с тем и существуют некоторые недостатки. Подробнее о главных преимущества и вызовы проведения IPO "Нафтогазом", по мнению Витренко, читайте в материале 24 канала.
- 11 июня 2021 года, Витренко, во время Ukraine Business Council, отметил, что, возможно, IPO отдельно "Укргаздобычи" будет лучшим вариантом и более понятным для инвестора. В то время как продажа всего "Нафтогаза" будет связан с дисконтом, передает издание Интерфакс-Украина.
Что такое IPOIPO (англ. Initial Public Offering) – это первая публичная продажа акций компании. Продажа акций может осуществляться как путем размещения дополнительного выпуска акций путем открытой подписки, так и путем публичной продажи акций существующего выпуска акционерами частной компании.
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