Зеленский планирует уволить главу НБУ, Ермак ищет замену, – Bloomberg

Президент Владимир Зеленский хочет уволить главу Национального Банка Кирилла Шевченко, поскольку недоволен его работой. Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на три источника, которые знакомы с планами президента.

Почему Шевченко хотят уволить

Источники Bloomberg отмечают несколько причин, по которым Шевченко может угрожать отставка, в частности:

президент не доволен работой Шевченко,

у главы НБУ сложились плохие отношения с несколькими топ-сотрудниками регулятора, что привело к волне отставок, которая "возмутила западных доноров, включая МВФ".

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Поиски замены Шевченко

, что 30 июня 2021 года в НБУ в полном составе подал заявления на увольнение Департамент лицензирования . Впоследствии, к ним присоединились глава департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук и руководитель департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский

Зеленский перед тем, как предложить Раде уволить Шевченко, хочет найти ему замену, отмечают в Bloomberg. По словам источника издания, поиском кандидатов занимается руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Однако пока не ясно, когда процесс будет завершен.

В ОП отрицают отставку Шевченко

В Офисе Президента информацию о возможной отставке Шевченко назвали "слухами" и добавили, что будет лишь официальная позиция, если будет какое-то решение по замене Шевченко.

Отметим, что слухи о возможной отставке Шевченко начали распространяться в СМИ еще в двадцатых числах июля. Тогда советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии, который ОП предоставил 24 каналу, рассказал, что информация о готовящейся отставке руководителя НБУ не соответствует действительности.

Подробнее об этом У Зеленского прокомментировали информацию о скорой отставке Шевченко из НБУ

Реакция НБУ на слухи об отставке Шевченко

В НБУ заявили, что у Шевченко "впереди много важных задач", над выполнением которых команда "продолжает работать".

Слухи об отставке Шевченко: коротко

Британское издание Financial Times, ссылаясь на два приближенных источника к президенту 20 июля выдвинуло предположение, что главе НБУ может угрожать отставка.

Издание "Экономическая правда" 26 июля со ссылкой на собственные источники написало, что в ОП рассматривают возможность увольнения Шевченко.

Среди основных причин отставки называли провал переговоров с МВФ, желание главы ОП Андрея Ермака сменить главу "Ощадбанка", лицензирование банков (согласовании продажи украинской "дочки" российского "Сбербанка").

Устенко 26 июля в комментарии 24 каналу ответил, что слухи о возможной отставке Шевченко не соответствуют действительности, а критика главы НБУ – не обоснована.

После появления новости о возможном увольнении главы НБУ украинские облигации подешевели. Так, доходность долларовых бондов со сроком погашения в 2033 году выросла на 18 базисных пунктиров, отмечают в Bloomberg.