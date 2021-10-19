Почему Шевченко хотят уволить
Источники Bloomberg отмечают несколько причин, по которым Шевченко может угрожать отставка, в частности:
- президент не доволен работой Шевченко,
- у главы НБУ сложились плохие отношения с несколькими топ-сотрудниками регулятора, что привело к волне отставок, которая "возмутила западных доноров, включая МВФ".
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Поиски замены Шевченко
Зеленский перед тем, как предложить Раде уволить Шевченко, хочет найти ему замену, отмечают в Bloomberg. По словам источника издания, поиском кандидатов занимается руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Однако пока не ясно, когда процесс будет завершен.
В ОП отрицают отставку Шевченко
В Офисе Президента информацию о возможной отставке Шевченко назвали "слухами" и добавили, что будет лишь официальная позиция, если будет какое-то решение по замене Шевченко.
Отметим, что слухи о возможной отставке Шевченко начали распространяться в СМИ еще в двадцатых числах июля. Тогда советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии, который ОП предоставил 24 каналу, рассказал, что информация о готовящейся отставке руководителя НБУ не соответствует действительности.
Подробнее об этом У Зеленского прокомментировали информацию о скорой отставке Шевченко из НБУ
Реакция НБУ на слухи об отставке Шевченко
В НБУ заявили, что у Шевченко "впереди много важных задач", над выполнением которых команда "продолжает работать".