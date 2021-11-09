Такой информацией он поделился на форуме "Большая стройка: новая железная дорога". Глава государства выступил там во вторник, 9 ноября.

Интересно Укрзализныця с 2022 года передает пассажирские перевозки Deutsche Bahn

Президент пожаловался на состояние УЗ

Зеленский подчеркнул, что "Большая стройка" на дорогах – это было первое, но не единственное направление. Мол, дальше стартовало строительство и реконструкция школ, садиков, больниц, спорткомплексов, стадионов, бассейнов. Впоследствии были региональные аэропорты, замки, соборы и музеи. Теперь время перемен пришло и для украинской железной дороги.

Украинский президент пожаловался, что годами железную дорогу "разрушала коррозия". Так он высказался о плохом менеджменте и коррупции. "Как ржавчина, ее покрыли непрозрачность и неэффективность. Из-за этого она стала недешевой, неудобной и даже опасной", – отметил политик.

Обратите внимание! Глава государства сравнил состояние, до которого довели Укрзализныцю, с "доисторическим локомотивом, который по изношенным путям еле тянет поезд со скрипящими вагонами к грязным станциям и некомфортным вокзалам".

Впервые за год УЗ вышла на доходность

Зеленский обратил внимание на то, что наконец-то государство возвращает под свой контроль стратегический актив, который определенные люди считали своей частной компанией перевозок. Он утверждает, что уже даже есть заметные положительные результаты. В частности, впервые за год Укрзализныця смогла выйти на прибыльность.

Впервые за долгое время повышена стоимость грузовых перевозок, заниженные тарифы в пользу крупного бизнеса – в прошлом,

– отметил президент.

"Вместо них – дополнительные 2 миллиарда гривен, которые Укрзализныця получила в 2021 году и более 12 миллиардов гривен, которые компания обязательно получит в 2022", – подытожил глава государства. Также он пообещал "самое масштабное за годы независимости" строительство и модернизацию подвижного состава и железнодорожных путей.