В эфире ток-шоу президент назвал большие очереди на жилье в Украине трагедией, которой уже 50 лет.

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Государственные кредиты на жилье

Зеленский отметил, что кредит, который предоставляют по государственным программам под 5, 7 и 9%, позволяет начинать бизнес и купить жилье через ипотеку.

Вы должны понять, что для государства это стоит где-то 14%. Поэтому, когда вы берете под 9% квартиру, знайте, что остаток 5% платит государство,

– пояснил глава государства.

И привел другой пример: когда человек берет государственный кредит под 5-7-9%, то государство платит 10%.

Новые программы для медиков и учителей

Президент также отметил, что для Нацполиции существует много программ, которые позволяют получать жилье буквально "на выплату".

По его словам, аналогичные программы внедрят и для Министерства образования и Министерства здравоохранения.

И для учителей, и для медиков – все эти программы заработают,

– заверил Зеленский.

Аудит квартирных очередей

Кроме того, глава государства дал задание провести проверку всех квартирных очередей.

"У нас есть люди, которые стоят (в очереди на жилье – 24 канал) как военные, как чернобыльцы, как учителя. Иногда одна фамилия в 3 очередях. Поставлена задача сделать аудит всех очередей", – подчеркнул президент.

После этого должны разработать программу в соответствии с результатами аудита.

Справка. Ранее правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". Ее запуск состоялся 1 марта 2021 года. Многие украинские семьи уже воспользовались возможностью приобрести собственное жилье.