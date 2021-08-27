В эфире ток-шоу президент назвал большие очереди на жилье в Украине трагедией, которой уже 50 лет.
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Государственные кредиты на жилье
Зеленский отметил, что кредит, который предоставляют по государственным программам под 5, 7 и 9%, позволяет начинать бизнес и купить жилье через ипотеку.
Вы должны понять, что для государства это стоит где-то 14%. Поэтому, когда вы берете под 9% квартиру, знайте, что остаток 5% платит государство,
– пояснил глава государства.
И привел другой пример: когда человек берет государственный кредит под 5-7-9%, то государство платит 10%.
Новые программы для медиков и учителей
Президент также отметил, что для Нацполиции существует много программ, которые позволяют получать жилье буквально "на выплату".
По его словам, аналогичные программы внедрят и для Министерства образования и Министерства здравоохранения.
И для учителей, и для медиков – все эти программы заработают,
– заверил Зеленский.
Аудит квартирных очередей
Кроме того, глава государства дал задание провести проверку всех квартирных очередей.
"У нас есть люди, которые стоят (в очереди на жилье – 24 канал) как военные, как чернобыльцы, как учителя. Иногда одна фамилия в 3 очередях. Поставлена задача сделать аудит всех очередей", – подчеркнул президент.
После этого должны разработать программу в соответствии с результатами аудита.