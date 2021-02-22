Миссия МВФ завершилась в Украине, однако о пересмотре программы stand-by так и не договорились. Президент Владимир Зеленский уверяет, что программу не закрыли и деньги до конца года Киев таки получит. Для этого нужно выполнить определенные требования фонда, однако не со всеми глава государства полностью соглашается.

Об этом Владимир Зелеснький сообщил во время общения с журналистами в рамках форума "Украина 30".

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Есть несколько условий для получения денег, – Зеленский

Глава государства подчеркнул, что можно ли работать с МВФ – зависит именно от Украины. Сам Фонд должен был назвать дату, когда Киев получит 2-й транш. Однако из-за невыполнения требований этого не сделали.

Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас должны они были предоставить дату, когда будут выделен второй транш еще 700 миллионов. Программа не выполнена,

– пояснил Зеленский.

Необходимые законопроекты уже зарегистрировали

Президент назвал несколько условий, которые встали на пути к траншу. Одно из них – это закон о Высшем совете правосудия.

Их (МВФ – 24 канал) же кормили много лет, что будет такой закон. А мы должны очень быстро некоторые вещи делать, а это очень непросто – это и земельная реформа, и банковский закон. ВРП мы зарегистрировали, зарегистрировали законопроект о НАБУ,

– уточнил президент.

У Украины нормальные отношения с МВФ

Зеленский уверяет, что у Киева нормальные отношения с МВФ. Однако внутри страны этому сотрудничеству не помогает никто. Наоборот, подчеркнул Зеленский, есть люди, которые идут напрямую в Фонд, чтобы показать, что в Украине не так.

Много лоббистов работают отдельно с МВФ, рассказывая, что здесь происходит в Украине: ай-яй-яй, тут такое страшное, если были бы мы, мы бы показали. Помощников нет,

– сказал президент.

Зеленский заявляет, что не совсем соглашается с некоторыми требованиями МВФ. Однако говорит: деньги будут. В любом случае всегда есть план "Б".

"С некоторыми вещами мы согласны, а с некоторыми – нет. Я гарант Конституции, я защищаю независимость Украины",– рассказал Зеленский.

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Есть требования, с которыми не соглашаются

Среди таких вещей – правки к закону о ВРП и ситуация с Конституционным Судом Украины. Сам глава государства подчеркнул, что когда из КСУ уйдет "всем известный товарищ" (речь идет о председателе суда Александре Тупицком), то суд заработает.

Важно! 13 февраля миссия МВФ завершила свою работу в Украине без всяких новых договоренностей. По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана, чтобы получить транш – Киев должен достичь значительно большего прогресса. В Офисе президента, тем временем, уверяют, что техническая часть переговоров с Фондом еще идет.