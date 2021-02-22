С некоторыми вещами соглашаемся, с некоторыми – нет, – Зеленский о сотрудничестве с МВФ
Миссия МВФ завершилась в Украине, однако о пересмотре программы stand-by так и не договорились. Президент Владимир Зеленский уверяет, что программу не закрыли и деньги до конца года Киев таки получит. Для этого нужно выполнить определенные требования фонда, однако не со всеми глава государства полностью соглашается.
Об этом Владимир Зелеснький сообщил во время общения с журналистами в рамках форума "Украина 30".
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Есть несколько условий для получения денег, – Зеленский
Глава государства подчеркнул, что можно ли работать с МВФ – зависит именно от Украины. Сам Фонд должен был назвать дату, когда Киев получит 2-й транш. Однако из-за невыполнения требований этого не сделали.
Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас должны они были предоставить дату, когда будут выделен второй транш еще 700 миллионов. Программа не выполнена,
– пояснил Зеленский.
Необходимые законопроекты уже зарегистрировали
Президент назвал несколько условий, которые встали на пути к траншу. Одно из них – это закон о Высшем совете правосудия.
Их (МВФ – 24 канал) же кормили много лет, что будет такой закон. А мы должны очень быстро некоторые вещи делать, а это очень непросто – это и земельная реформа, и банковский закон. ВРП мы зарегистрировали, зарегистрировали законопроект о НАБУ,
– уточнил президент.
У Украины нормальные отношения с МВФ
Зеленский уверяет, что у Киева нормальные отношения с МВФ. Однако внутри страны этому сотрудничеству не помогает никто. Наоборот, подчеркнул Зеленский, есть люди, которые идут напрямую в Фонд, чтобы показать, что в Украине не так.
Много лоббистов работают отдельно с МВФ, рассказывая, что здесь происходит в Украине: ай-яй-яй, тут такое страшное, если были бы мы, мы бы показали. Помощников нет,
– сказал президент.
Зеленский заявляет, что не совсем соглашается с некоторыми требованиями МВФ. Однако говорит: деньги будут. В любом случае всегда есть план "Б".
"С некоторыми вещами мы согласны, а с некоторыми – нет. Я гарант Конституции, я защищаю независимость Украины",– рассказал Зеленский.
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Есть требования, с которыми не соглашаются
Среди таких вещей – правки к закону о ВРП и ситуация с Конституционным Судом Украины. Сам глава государства подчеркнул, что когда из КСУ уйдет "всем известный товарищ" (речь идет о председателе суда Александре Тупицком), то суд заработает.
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