Внутреннего газа, который имеет Украина, не будет хватать. Такое заявление Владимир Зеленский сделал на всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".
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Украине нужна гарантия безопасности
Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно "ориентировочно 10 – 15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением для населения". Все потому, что объемов добычи украинского газа недостаточно.
Газоснабжение – это львиная доля госбюджета, которую Украина получает за транзит. Если исчезнут эти 2 миллиарда гривен, их придется откуда-то компенсировать.
Два миллиарда – а часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?
– риторически спросил глава государства.
По словам Зеленского, в контексте российской трубы важна и тема цены на газ. Поскольку ввели годовые пакеты по 8 гривен за кубометр, государство должно гарантировать, что цена меняться не будет. В случае же, если газоснабжение остановится – что делать с увеличением платежек.
С Меркель разные взгляды
Зеленский коротко обмолвился о разногласиях во взглядах на "Северный поток-2" с канцлером Германии Ангелой Меркель. Накануне он провел с ней 4-часовые переговоры.
Да, у нас разные взгляды относительно "Северного потока", однако я считаю, что мы привели много аргументов ... Будет встреча канцлера с президентом Байденом, и там будут обсуждать, что несет "Северный поток-2", что он принесет Европе, и что он принесет отдельно Украине…
– сказал Зеленский.
Он отметил: будет говорить с главой США о том, как гарантировать Украине безопасность.
Кратко о "Северном потоке-2"
- "Северный поток-2" строит Россия, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины. От этого наше государство будет терять миллиарды долларов заработка.
- Заинтересованная сторона строительства – Германия, она вкладывала свои деньги в этот трубопровод.
- Впрочем, против такого проекта длительное время были США: именно их санкции останавливали прокладку трубопровода.
- В 2021 году США сняли санкции, которые по мнению Джозефа Байдена "ухудшали отношения с Европой". Прокладка возобновилась.
- СМИ сообщают, что немецкое правительство разработало варианты компенсации Украине, если она потеряет роль транзитера газа.