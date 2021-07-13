Внутреннего газа, который имеет Украина, не будет хватать. Такое заявление Владимир Зеленский сделал на всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

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Украине нужна гарантия безопасности

Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно "ориентировочно 10 – 15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением для населения". Все потому, что объемов добычи украинского газа недостаточно.

Газоснабжение – это львиная доля госбюджета, которую Украина получает за транзит. Если исчезнут эти 2 миллиарда гривен, их придется откуда-то компенсировать.

Два миллиарда – а часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?

– риторически спросил глава государства.

По словам Зеленского, в контексте российской трубы важна и тема цены на газ. Поскольку ввели годовые пакеты по 8 гривен за кубометр, государство должно гарантировать, что цена меняться не будет. В случае же, если газоснабжение остановится – что делать с увеличением платежек.

С Меркель разные взгляды

Зеленский коротко обмолвился о разногласиях во взглядах на "Северный поток-2" с канцлером Германии Ангелой Меркель. Накануне он провел с ней 4-часовые переговоры.

Да, у нас разные взгляды относительно "Северного потока", однако я считаю, что мы привели много аргументов ... Будет встреча канцлера с президентом Байденом, и там будут обсуждать, что несет "Северный поток-2", что он принесет Европе, и что он принесет отдельно Украине…

– сказал Зеленский.

Он отметил: будет говорить с главой США о том, как гарантировать Украине безопасность.

Кратко о "Северном потоке-2"