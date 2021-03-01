Президент Владимир Зеленский поздравил две семьи, которые 1 марта первыми подписали договоры с банками об ипотеке под 7%. Это произошло в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".

Договоры подписывали на площадке Всеукраинского форума "Украина 30. Развитие правосудия" в Киеве.

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Что сказал Зеленский

Будем работать над тем, чтобы кредиты на жилье под 7% были действительно доступными для всех в Украине. Особенно для молодых семей, которые только становятся на ноги и нуждаются в поддержке,

– сказал президент.

Он поинтересовался, какие районы семьи выбрали для покупки жилья и довольны ли условиями программы. Он также пожелал им тепла и уюта в новых домах.

Кто первыми подписал договоры

Квартиры под ипотеку купили Сергей и Валерия Лапченко, которые ждут пополнения, а также Максим и Наталья Максимюк, которые воспитывают 4-летнего сына Марата. Обе семьи из Херсона, но уже длительное время проживают в Киеве.

Сергей Лапченко рассказал, что они с женой заключили договор с государственным "Укргазбанком" и вполне довольны предложенными условиями.

Кстати, представители банков отметили достаточно быстрый старт программы – от идеи до начала реализации прошло 2 месяца. Они надеются, что программа будет способствовать развитию рынка ипотечного кредитования в Украине так, как он работает в Европе. Это, по их словам, будет стимулировать развитие строительства в стране и экономики в целом.

Обратите внимание! По условиям программы "Доступная ипотека 7%", объектом ипотеки может быть квартира и частный дом не старше 6 лет. Кредит предоставляют на срок до 20 лет. Максимальная стоимость объекта – 2,5 миллиона гривен, а сумма ипотеки – 2 миллиона гривен. Первый минимальный взнос составляет 15%, а ипотечная ставка – 7%.