Зеленский лично поздравил первые две семьи, получившие ипотеки под 7%
Президент Владимир Зеленский поздравил две семьи, которые 1 марта первыми подписали договоры с банками об ипотеке под 7%. Это произошло в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".
Источник:Офис Президента
Договоры подписывали на площадке Всеукраинского форума "Украина 30. Развитие правосудия" в Киеве.
К теме Первые ласточки ипотеки под 7%: в Украине стартовала программа "Доступного жилья"
Что сказал Зеленский
Будем работать над тем, чтобы кредиты на жилье под 7% были действительно доступными для всех в Украине. Особенно для молодых семей, которые только становятся на ноги и нуждаются в поддержке,
– сказал президент.
Он поинтересовался, какие районы семьи выбрали для покупки жилья и довольны ли условиями программы. Он также пожелал им тепла и уюта в новых домах.
Кто первыми подписал договоры
Квартиры под ипотеку купили Сергей и Валерия Лапченко, которые ждут пополнения, а также Максим и Наталья Максимюк, которые воспитывают 4-летнего сына Марата. Обе семьи из Херсона, но уже длительное время проживают в Киеве.
Сергей Лапченко рассказал, что они с женой заключили договор с государственным "Укргазбанком" и вполне довольны предложенными условиями.
Кстати, представители банков отметили достаточно быстрый старт программы – от идеи до начала реализации прошло 2 месяца. Они надеются, что программа будет способствовать развитию рынка ипотечного кредитования в Украине так, как он работает в Европе. Это, по их словам, будет стимулировать развитие строительства в стране и экономики в целом.
Поделиться новостью