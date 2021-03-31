Президент Украины Владимир Зеленский подал ежегодную декларацию в которой указал свои доходы в более чем 22,7 миллиона гривен за 2020 год и долг. Зеленский отметил, что владеет недвижимостью в Украине, за рубежом и на аннексированной территории.

Финансовые накопления Зеленского Доходы Президента составляют около 22,7 миллиона гривен.

Зарплата – 336 тысяч гривен.

Зеленский задекларировал долга почти на 2,5 миллиона гривен.

Стоимость долговых ценных бумаг более 25 тысяч гривен. Читайте также Миллионы наличными, дом и 4 квартиры: Разумков показал новую декларацию Супруга Президента Зеленского также обладает долговыми бумагами и акциями на сумму почти 30 тысяч гривен. Недвижимость В Украине Три квартиры в Киеве: площадью 132 метра квадратных, стоимостью 746 478 гривен, площадью 254 метра квадратных, стоимостью 636 250 гривен и еще одна площадью 200 квадратных метров, стоимость которой не указана.

Два парко места общей стоимостью почти 300 тысяч гривен. За рубежом и на аннексированной территории Квартира в Великобритании стоимостью 42 миллионов гривен и общей площадью 91,9 метра квадратных.

Квартира в Ялте стоимостью 1,3 миллиона гривен, площадью 130 квадратных метров. Где проживает Зеленский Место жительства Президент задекларировал в комплексе "Конча-Заспа" и в киевской квартире стоимостью 19 миллионов гривен и площадью 270 квадратных метров. Супруга Президента Елена Зеленская также задекларировала недвижимость в Киеве: квартиру и парко место, общей стоимостью более 1,3 миллиона гривен. Доход от продажи недвижимости Правительственный портал сообщил, что от продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах семья Зеленских получила более 13,4 миллиона гривен. Машины Легковой автомобиль LAND ROVER модели RANGE ROVER 2016 выпуска, стоимостью почти 4,7 миллиона гривен.

Легковой автомобиль MERCEDES-BENZ модели S 500 4 MATIC 2014 выпуска, стоимостью более 1,8 миллиона гривен. Ювелирные украшения и часы Зеленский задекларировал 6 наручных часов таких брендов, как: BREGUET, Bovet, Piaget, ROLEX, Tag Heuer, BREGUET.

Ювелирное изделие бренда Graff. Стоимость ювелирного изделия и часов Зеленский не указал. Доход от торговых марок Зеленский остается владельцем большого количества торговых марок.

В 2020 году были зарегистрированы 13 торговых марок в Украине и две за рубежом.

Стоимость торговой марки "Женский квартал" составляет боль как 21,3 миллиона гривен.

Стоимость торговой марки "Слуга народа" составила более 11 миллиона гривен и продолжает получать роялти от использования торговых марок сумма которых составила более 4,6 миллиона гривен. Получить кредит до 500 тысяч гривен на выгодных условиях помогут специалисты Идея Банка.