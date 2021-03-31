Квартиры, дорогие часы, машины и долг более чем в 2 миллиона гривен: декларация Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подал ежегодную декларацию в которой указал свои доходы в более чем 22,7 миллиона гривен за 2020 год и долг. Зеленский отметил, что владеет недвижимостью в Украине, за рубежом и на аннексированной территории.
Источник:Декларация Владимира Зеленского
Финансовые накопления Зеленского
- Доходы Президента составляют около 22,7 миллиона гривен.
- Зарплата – 336 тысяч гривен.
- Зеленский задекларировал долга почти на 2,5 миллиона гривен.
- Стоимость долговых ценных бумаг более 25 тысяч гривен.
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Недвижимость
В Украине
- Три квартиры в Киеве: площадью 132 метра квадратных, стоимостью 746 478 гривен, площадью 254 метра квадратных, стоимостью 636 250 гривен и еще одна площадью 200 квадратных метров, стоимость которой не указана.
- Два парко места общей стоимостью почти 300 тысяч гривен.
За рубежом и на аннексированной территории
- Квартира в Великобритании стоимостью 42 миллионов гривен и общей площадью 91,9 метра квадратных.
- Квартира в Ялте стоимостью 1,3 миллиона гривен, площадью 130 квадратных метров.
Доход от продажи недвижимости
Правительственный портал сообщил, что от продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах семья Зеленских получила более 13,4 миллиона гривен.
Машины
- Легковой автомобиль LAND ROVER модели RANGE ROVER 2016 выпуска, стоимостью почти 4,7 миллиона гривен.
- Легковой автомобиль MERCEDES-BENZ модели S 500 4 MATIC 2014 выпуска, стоимостью более 1,8 миллиона гривен.
Ювелирные украшения и часы
- Зеленский задекларировал 6 наручных часов таких брендов, как: BREGUET, Bovet, Piaget, ROLEX, Tag Heuer, BREGUET.
- Ювелирное изделие бренда Graff.
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