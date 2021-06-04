Такое заявление президент сделал 3 июня в Хмельницкой области во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при главе государства.

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Списание долгов производителей тепла

В то же время президент отметил, что, согласно украинскому законодательству, цены на газ должны быть рыночными.

Однако государство как акционер обращалось к НАК, и "Нафтогаз" введет энергетические пакеты, которые по цене были бы лучшими чуть ли не во всей Европе,

– отметил Зеленский.

По информации "Нафтогаза", по состоянию на 5 мая общая просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за газ, который используется для производства тепловой энергии, составляла примерно 55,5 миллиардов гривен. Украинский лидер высказался в поддержку предложения по списанию этих долгов предприятий теплокоммунэнерго.

Обратите внимание! Кабинет Министров 19 мая принял решение больше не регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго. В правительстве считают, что это – шаг для создания полноценного рынка газа.