Политики общались, в частности, о возможности активизации двусторонней торговли. Также они уделили отдельное внимание вопросу развития военно-технического сотрудничества.
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Что обсуждали лидеры государств
У Зеленского уточнили, что глава государства также обсудил с Тамимом бин Хамадом Аль Тани механизмы реализации договоренностей, достигнутых во время его визита в Катар в апреле 2021 года. Говорится, в частности, о продовольственной и инвестиционной сфере.
Одной из главных наших общих задач является активизация торгово-экономического сотрудничества,
– подчеркнул украинский президент.
Кроме этого, он поблагодарил катарскую сторону за помощь в эвакуации украинцев из Афганистана и подчеркнул, что важно и в дальнейшем сотрудничать в этом направлении. В то же время Зеленский снова пригласил эмира Катара посетить Украину с визитом.
Отметим, что о вероятности поставки катарского газа в Украину говорят уже давно. Об этом, в частности, в 2012 году вспоминал Николай Азаров, который в то время был премьер-министром. В 2018 году о том, что Катар готов продавать Украине сжиженный газ, заявлял и тогдашний президент Петр Порошенко.
Как прошел визит Зеленского в Катар: основное
- Владимир Зеленский прибыл в Катар вместе со своей женой Еленой 4 апреля. Там они провели ряд встреч с руководством страны.
- Украинские чиновники в присутствии Зеленского подписали 13 документов об углублении сотрудничества между странами. А также – 2 коммерческих контракта.
- Наш президент подчеркнул, что Катар заинтересован выйти на банковский рынок Украины. В то же время, кроме этого рынка, власти этой страны хотят инвестировать и в инфраструктуру.
- Зеленский заверил, что Украина готова помочь Катару с подготовкой чемпионата мира-2022. Якобы мы имеем огромный опыт проведения массовых мероприятий и спортивных соревнований.