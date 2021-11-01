Политики общались, в частности, о возможности активизации двусторонней торговли. Также они уделили отдельное внимание вопросу развития военно-технического сотрудничества.

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Что обсуждали лидеры государств

У Зеленского уточнили, что глава государства также обсудил с Тамимом бин Хамадом Аль Тани механизмы реализации договоренностей, достигнутых во время его визита в Катар в апреле 2021 года. Говорится, в частности, о продовольственной и инвестиционной сфере.

Одной из главных наших общих задач является активизация торгово-экономического сотрудничества,

– подчеркнул украинский президент.

Кроме этого, он поблагодарил катарскую сторону за помощь в эвакуации украинцев из Афганистана и подчеркнул, что важно и в дальнейшем сотрудничать в этом направлении. В то же время Зеленский снова пригласил эмира Катара посетить Украину с визитом.

Важно! Также собеседники обсудили возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа.

Отметим, что о вероятности поставки катарского газа в Украину говорят уже давно. Об этом, в частности, в 2012 году вспоминал Николай Азаров, который в то время был премьер-министром. В 2018 году о том, что Катар готов продавать Украине сжиженный газ, заявлял и тогдашний президент Петр Порошенко.

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