Зеленский договорился об экономическом сотрудничестве с ОАЭ: чего оно касается
Украина и Объединенные Арабские Эмираты усиливают экономическое сотрудничество. Главы государств подписали протокол, который позволит избежать двойного налогообложения, а также меморандум, которым будут поощрять иностранные инвестиции в сельское хозяйство.
Источник:Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нагаяном увеличение товарооборота между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.
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Детали экономического сотрудничества Украины и ОАЭ
Мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. Наши народы имеют много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические контакты. Уверен, что мы вместе можем разработать современные крупные проекты,
– отметил Зеленский.
Во время встречи также отметили, что обе страны имеют потенциал, чтобы в ближайшие 5 лет увеличить товарооборот в несколько раз.
Стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности. Зеленский заверил, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным поставщиком и гарантом продовольственной безопасности не только ОАЭ, но и других стран региона.
По итогам встреч подписали такие экономические документы
- Протокол между правительствами Украины и ОАЭ об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.
Реализация этого документа ослабит фискальную нагрузку на субъекты хозяйствования, будет способствовать деловой активности и активизироовать хозяйственную деятельность.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом Государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ.
Его цель поощрять ответственные иностранные инвестиции в сельское хозяйство и содействовать развитию торговли агропродовольственной продукцией.
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