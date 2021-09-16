Заводы в Великобритании останавливают работу из-за заоблачных цен на газ
Источник:Cfindustries
Американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings остановил работу двух заводов в Великобритании. Причины – рекордно высокие цены на газ в Европе.
Так, компания объявила о прекращении работы на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе. Пока не знают, когда заводы заработают снова.
Кстати Опять новый рекорд: цена на газ в Европе превысила 840 долларов
Компания CF Industries Holdings владеет 9 производственными комплексами в США, Канаде и Великобритании.
О чем свидетельствует остановка заводов
Остановка заводов в Великобритании свидетельствует, что рекордное повышение цен на газ и электричество замедлять восстановление экономики региона, сообщает Bloomberg.
Рост цен на топливо влечет за собой риск перебоев в подаче электроэнергии зимой.
Рекордные цены на газ в Европе: что известно
- Цены на газ в Европе в последние недели постоянно растут. Например, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 15 сентября достигла почти 842,5 доллара за тысячу кубометров или 68,995 евро за мегаватт в час.
- Цена растет на фоне низких запасов газа в подземных хранилищах Европы. Однако среди других причин называют отказ "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.
- Председатель EnergyScan Жульен Хоарау удивился, цены начали расти летом, когда спрос на газ был низким. Поэтому он предупредил, что Европу ожидает суровая зима.
- В администрации США считают, что энергетической безопасности Европы угрожает нехватка газа зимой 2022 года.
- Экс-исполняюший обязанности министра экономики Павел Кухта считает Россию виновником роста цен. По его словам, Кремль, хочет "поставить всю Европу в "стойло".