Заводы в Великобритании останавливают работу из-за заоблачных цен на газ

Американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings остановил работу двух заводов в Великобритании. Причины – рекордно высокие цены на газ в Европе.

Так, компания объявила о прекращении работы на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе. Пока не знают, когда заводы заработают снова.

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Компания CF Industries Holdings владеет 9 производственными комплексами в США, Канаде и Великобритании.

О чем свидетельствует остановка заводов

Остановка заводов в Великобритании свидетельствует, что рекордное повышение цен на газ и электричество замедлять восстановление экономики региона, сообщает Bloomberg.

Рост цен на топливо влечет за собой риск перебоев в подаче электроэнергии зимой.

Рекордные цены на газ в Европе: что известно