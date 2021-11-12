Завод "Электронмаш" продали за 970 миллионов гривен
12 ноября 2021 , 19:44Читати новину українською
Источник:Укринформ
Завод "Электронмаш" продали во время онлайн-аукциона Prozorro за 970 миллионов гривен. Цена стартовала от 66,7 миллиона гривен.
Участие в приватизации "Электронмаша" приняли 22 потенциальных покупателя. Продажа происходила в 3 раунда.
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Общая площадь "Электронмаша" превышает 100 тысяч квадратных метров. В состав объекта входит 37 единиц недвижимого имущества, 3 земельных участка, 7 объектов, переданных в аренду.
История завода началась в 1960 году. Тогда он начал работать как завод "Радиоприбор" и изготавливал электронно-вычислительные машины.
Детали
- Во время первого раунда самая высокая ставка составляла 385 миллионов гривен. Она превысила стартовую цену в 6 раз.
- Во втором раунде предложили более 526 миллионов гривен.
- В третьем раунде победил участник, который повысил ставку до 970 миллионов гривен.
Кипрский офшор приобрел "Большевик"
- В октябре 2021 года кипрский офшор приобрел киевский завод "Большевик" возле метро "Шулявская".
- Цена – 1,429 миллиарда гривен.
- Стартовая цена составляла 1,39 миллиарда гривен.
- Счастливым покупателем стала компания "Дженерал Коммерс".
- Торги состояли из одного раунда. Он длился 10 минут.