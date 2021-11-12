Участие в приватизации "Электронмаша" приняли 22 потенциальных покупателя. Продажа происходила в 3 раунда.

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Общая площадь "Электронмаша" превышает 100 тысяч квадратных метров. В состав объекта входит 37 единиц недвижимого имущества, 3 земельных участка, 7 объектов, переданных в аренду.

История завода началась в 1960 году. Тогда он начал работать как завод "Радиоприбор" и изготавливал электронно-вычислительные машины.

Детали

Во время первого раунда самая высокая ставка составляла 385 миллионов гривен. Она превысила стартовую цену в 6 раз.

Во втором раунде предложили более 526 миллионов гривен.

В третьем раунде победил участник, который повысил ставку до 970 миллионов гривен.

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