Зависит от многих факторов – глава НБУ о курсе гривны после войны в Украине

24 февраля Россия цинично атаковала Украину. Из-за боевых действий резко вырос курс доллара, закрылись многие предприятия и отменили экспорт. Сейчас трудно прогнозировать, какой будет украинская экономика после войны и вырастет ли курс гривны.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко подчеркнул, что с начала войны курс гривны зафиксировали на уровне 24 февраля 2022 года.

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Эксперт говорит, что курс после окончания войны будет зависеть от многих параметров, поэтому прогнозировать сейчас курс невозможно.

Но могу подтвердить, что после нормализации ситуации полноценная работа валютного рынка будет возобновлена ​​в кратчайшие сроки. В то же время валютные ограничения, введенные в военный период, будут отменены,

– заявил Шевченко.

По его словам, как только заработают рыночные монетарные инструменты, НБУ при возникновении дисбалансов сможет вернуться к сглаживанию курсовых колебаний и стабилизации ситуации на рынке.

Для этого НБУ располагает достаточным запасом международных резервов – 27,7 миллиарда долларов по состоянию на 7 марта 2022 года.

К слову, ущерб от разрушений из-за полномасштабной войны РФ уже составляет не менее 100 миллиардов долларов. К тому же из-за боевых действий полностью остановились более половины украинских предприятий.

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