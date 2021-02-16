Вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Тереза Червинская рассказала насколько важно для ЕИБ сотрудничество Украины с МВФ и связаны ли с этим условия предоставления кредитов от ЕИБ.

Зависимость между ЕИБ и МВФ

Госпожа Червинская утверждает, что решение о финансировании ЕИБ не является взаимосвязанным с тем сотрудничает Украины с МВФ или нет. По словам вице-президента, часто международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, Международный валютный фонд и так далее, финансируют определенные проекты в различных сферах, сотрудничая вместе.

Читай также Доллар снова подорожает: аналитик прогнозирует курс валюты на неделю

"Европейский инвестиционный банк – это организация Европейского союза, которая работает в Украине для реализации политики ЕС, кредиты ЕИБ не имеют прямой зависимости от сотрудничества Украины с МВФ, однако тесно связаны с приоритетами объединенной Европы", – отметила Червинская.

Стоит отметить, что условия на которых предлагает пакеты макрофинансовой помощи ЕС для Украины весьма похожи на те, что требует МВФ.

Если МВФ будет недоволен тем, как Украина выполняет определенные условия, ЕС, скорее всего ЕИБ, также будет недоволен, и это повлияет на решение европейских институтов,

– прокомментировала Червинская.

Поэтому, на практике, из-за того, что требования МВФ и ЕС похожие, то фактически взаимозависимость между кредитами ЕИБ и сотрудничеством Украины с МВФ действительно существует.

Получите выгодный кредит для погашения задолженности в других банках, заполнив заявку на сайте IdeaBank.