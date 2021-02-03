Денис Шмыгаль уверен, что через 10 лет Украина выйдет на европейский уровень зарплат, в частности Польши и Словакии. Эксперты убеждены, что это невозможно.

Источник: 24 канал

Что пообещал Шмыгаль

В декабре 2020 года реальные зарплаты выросли на 10% по сравнению с декабрем 2019, написал Денис Шмыгаль в своем фейсбуке. И действительно, средние зарплаты выросли до 14 179 гривен. Это до налогообложения.

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Однако по данным Госстата, с учетом инфляции зарплаты выросли не на 10%, а всего на 0,1%.

Кроме отчета за 2020 год, Шмыгаль пообещал работать над существенным повышением украинских зарплат.

Важнейшая задача, которую ставит правительство, – это к 2030 году выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии,

– заявил премьер-министр.

Что не так с обещанием Шмыгаля

Сейчас разрыв между зарплатами поляков, словаков и украинцев довольно существенный.

Зарплата в Украине, Польше и Словакии

В четвертом квартале 2020 года поляки в среднем зарабатывали 5 655 злотых, по данным польского статистического бюро GUS. Это 1 254 евро.

По данным Госстата мы рассчитали, что средняя зарплата в Украине за аналогичный период составила 12 780 гривен. Это 377 евро.

В Словакии, по данным Офиса статистики, средняя зарплата в третьем квартале 2020 года составляла 1 113 евро.

Фактически украинская средняя зарплата втрое ниже, чем зарплата в Польше или Словакии. Чтобы достичь этого уровня, нужно, чтобы зарплата в Украине росла хотя бы на 15% ежегодно.

Возможны ли в Украине польские зарплаты

Если посмотреть на историю, то к 2030 это невозможно. Стремительный рост зарплаты в Украине наблюдался только после того, как гривна обваливалась по отношению к доллару: в 2008 и 2014 годах. За последние 10 лет средняя зарплата в долларах выросла на 50%.

Чтобы достичь нынешнего уровня польской зарплаты, нужно вырасти на 230%. При том, что польские зарплаты тоже не будут стоять на уровне, а будут расти.

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Как объяснил в комментарии 24 каналу экономист Борис Кушнирук, это нереально с той точки зрения, что Украина не имеет той финансовой поддержки со стороны ЕС, которую имеют Польша и Словакия.

"Польша и Словакия получили и получают до сих пор весьма значительные средства от Евросоюза, которые распределяют том числе и среди граждан. Речь идет о десятках-десятках миллиардов евро. Например, Польша только на инфраструктурные проекты получила более 80 миллиардов евро бесплатно. Нам такие средства никто не собирается давать", – убежден эксперт.

Поэтому таким образом нарастить доходы Украине не удастся. В то же время Борис Кушнирук уверен, что путем комплексного внедрения экономических реформ украинские зарплаты могут существенно вырасти и без помощи ЕС. Однако коррупция, низкая экспертность и олигархат мешают.

С одной стороны я абсолютно уверен, что мы можем достичь значительно больших темпов роста экономики и уровня доходов населения. Но сказать, что я ожидаю, что это будет реализовывать наш политикум, наши власть имущие и наш олигархический бизнес... тут у меня большие сомнения,

– резюмирует эксперт.

Свои сомнения относительно заявления Шмыгаля высказал и глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

Если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам нужно где-то 30 – 40 лет, чтобы догнать Польшу. Это при условии, что Польша будет стоять на месте,

– отметил Гетманцев.

По мнению депутата, сначала надо ориентироваться на соседей из стран СНГ, от которых Украина тоже отстает. Говорится, в частности, о Беларуси, Грузии, Казахстане и даже Армении.

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Прогнозы зарплаты до 2024

В июльском прогнозе развития экономики от Кабмина средняя зарплата в 2021 составит 13 632 гривны, в 2022 – 15 414 гривен, а в 2023 году вырастет до 17 169 гривен. То есть рост составит 12%, 6% и 5% соответственно. Этого недостаточно, чтобы зарплаты приблизились к польским.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты сошлись, что средняя заработная плата в 2021 году составит 12 350 гривен.

В течение следующих лет ожидают такой уровень средней зарплаты: