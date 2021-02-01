"Слуга народа" Данил Гетманцев считает прогнозы премьер-министра по зарплатам в Украине слишком оптимистичными. Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что средний заработок в Украине сравнится с польским до 2030 года.

Источник: 24 канал

Гетманцев убежден, что для этого нужно 30 – 40 лет. Такое мнение председатель Комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, высказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Народный депутат отметил, что не знает, какими расчетами мог руководствоваться глава Кабмина, когда уверял, что это может произойти быстрее.

Если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам нужно где-то 30 – 40 лет, чтобы догнать Польшу. Это при условии, что Польша будет стоять на месте,

– отметил Гетманцев.

"Польские зарплаты соответствуют уровню благосостояния в стране – так же как и в Великобритании, США, и у нас. Поэтому это взаимосвязанные вещи", – пояснил "слуга народа".

Украина отстает от соседей по СНГ, – Гетманцев

По мнению депутата, сначала надо ориентироваться на соседей из стран СНГ, от которых Украина также отстает. Говорится, в частности, о Беларуси, Грузии, Казахстане и даже Армении.

"И вот этим бы нам заняться, показать хотя бы лучшую динамику роста в регионе, чтобы мы ежегодно росли больше чем наши соседи. Тогда будет понятно, что мы на правильном пути", – подытожил он.

Что говорил премьер

По словам Дениса Шмыгаля, до 2030 года Украина может выйти за средними зарплатами на уровень соседей из Польши или Словакии. Это – важнейшая задача, которую ставит перед собой Кабмин.

По данным портала Eurostat, средняя зарплата достигает: