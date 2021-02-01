Зарплаты как в Польше: Гетманцев не верит, что в Украине это возможно через 10 лет
"Слуга народа" Данил Гетманцев считает прогнозы премьер-министра по зарплатам в Украине слишком оптимистичными. Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что средний заработок в Украине сравнится с польским до 2030 года.
Источник: 24 канал
Гетманцев убежден, что для этого нужно 30 – 40 лет. Такое мнение председатель Комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, высказал в эфире одного из украинских телеканалов.
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Народный депутат отметил, что не знает, какими расчетами мог руководствоваться глава Кабмина, когда уверял, что это может произойти быстрее.
Если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам нужно где-то 30 – 40 лет, чтобы догнать Польшу. Это при условии, что Польша будет стоять на месте,
– отметил Гетманцев.
"Польские зарплаты соответствуют уровню благосостояния в стране – так же как и в Великобритании, США, и у нас. Поэтому это взаимосвязанные вещи", – пояснил "слуга народа".
Украина отстает от соседей по СНГ, – Гетманцев
По мнению депутата, сначала надо ориентироваться на соседей из стран СНГ, от которых Украина также отстает. Говорится, в частности, о Беларуси, Грузии, Казахстане и даже Армении.
"И вот этим бы нам заняться, показать хотя бы лучшую динамику роста в регионе, чтобы мы ежегодно росли больше чем наши соседи. Тогда будет понятно, что мы на правильном пути", – подытожил он.
Что говорил премьер
По словам Дениса Шмыгаля, до 2030 года Украина может выйти за средними зарплатами на уровень соседей из Польши или Словакии. Это – важнейшая задача, которую ставит перед собой Кабмин.
По данным портала Eurostat, средняя зарплата достигает:
- в Польше – 1114 евро;
- в Словакии – 1258 евро;
- в то же время в Украине – 416 евро.
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