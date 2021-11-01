Зарплаты в Украине: в каких сферах украинцы зарабатывают больше всего
1 ноября 2021 , 14:41Читати новину українською
Источник:Государственная служба статистики
За год средняя зарплата в Украине выросла на более чем 21%. Самые высокие зарплаты в сфере авиационного транспорта, более 27 тысяч гривен.
Зарплата в Украине
Среднемесячная заработная плата украинца с января по сентябрь текущего года составляла 13 604 гривен. За год она выросла на 21,5%.
В какой сфере зарплаты выросли больше всего
- Авиационный транспорт – на 28,7% до 27 084 гривен и это остается самой высокой зарплатой в Украине, как сообщили в Госстате.
- Информация и телекоммуникации – на 28,1% до 24,9 тысячи гривен.
- Финансовая и страховая деятельность – на 15,5% до 23 277 гривен.
- У педагогов – на 28,5% до 11 512 гривен.
В какой сфере самая низкая зарплата
Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность". Они выросли за год на 18,5% до 8 009 гривен. В Госстате производили расчеты за период с января по сентябрь 2021 года и сравнивались с аналогичным промежутком времени в прошлом году.
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Какой была зарплата в Украине в сентябре
- В сентябре 2021 года средняя зарплата составила 14 239 гривен, что на 242 гривны больше по сравнению с августом.
- Наибольшую зарплату в сентябре получили в Киеве – 20 658 гривен
- В Черновецкой области зарплата была самой низкой – 10 976 гривен.