Зарплаты в Украине: в каких сферах украинцы зарабатывают больше всего

1 ноября 2021 , 14:41
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Источник:

Государственная служба статистики

За год средняя зарплата в Украине выросла на более чем 21%. Самые высокие зарплаты в сфере авиационного транспорта, более 27 тысяч гривен.

Зарплата в Украине

Среднемесячная заработная плата украинца с января по сентябрь текущего года составляла 13 604 гривен. За год она выросла на 21,5%.

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В какой сфере зарплаты выросли больше всего

  • Авиационный транспорт – на 28,7% до 27 084 гривен и это остается самой высокой зарплатой в Украине, как сообщили в Госстате.
  • Информация и телекоммуникации – на 28,1% до 24,9 тысячи гривен.
  • Финансовая и страховая деятельность – на 15,5% до 23 277 гривен.
  • У педагогов – на 28,5% до 11 512 гривен.
Заметьте! Больше всего в процентном значении выросли зарплаты у медиков – на 41,9%. Однако средняя зарплата составляет только 11 516 гривен.

В какой сфере самая низкая зарплата

Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность". Они выросли за год на 18,5% до 8 009 гривен. В Госстате производили расчеты за период с января по сентябрь 2021 года и сравнивались с аналогичным промежутком времени в прошлом году.

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Какой была зарплата в Украине в сентябре

  • В сентябре 2021 года средняя зарплата составила 14 239 гривен, что на 242 гривны больше по сравнению с августом.
  • Наибольшую зарплату в сентябре получили в Киеве – 20 658 гривен
  • В Черновецкой области зарплата была самой низкой – 10 976 гривен.

По данным опроса сервиса Jooble, более 85% украинцев в течение года планируют поменять свою работу. Довольны своим местом труда лишь 5,4% населения. Менять работу украинцев прежде всего мотивирует отсутствие возможностей для роста зарплаты.
Автор: Дар'я Вереньова